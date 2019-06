Pioggia di auguri via web da tutti i componenti della famiglia reale per il principe Filippo, consorte della regina Elisabetta, che ieri ha compiuto 98 anni, avvicinandosi di un altro passo al secolo di vita. “Auguri a Sua Altezza Reale il Duca di Edimburgo per un felice 98esimo compleanno oggi!”, si legge sul profilo di Buckingham Palace. Mentre felicitazioni arrivano anche da Clarence House, residenza del principe Carlo, erede al trono e primogenito di Elisabetta e Filippo, da Kensington Palace, residenza del nipote William con la moglie Kate e i tre figli, e dal resto della discendenza di casa Windsor: tra figli, nipoti e pronipoti. Tutti i messaggi sono accompagnati da foto storiche o più recenti del duca, oltre che da immagini familiari. Ritiratosi a vita privata nel 2017, Filippo compare ormai episodicamente al fianco della 93enne Elisabetta, con cui è sposato da oltre 70 anni: l’ultima volta in occasione della nascita del piccolo Archie, figlio dei duchi Sussex, Harry e Meghan. Ma ha rinunciato alla guida e alla patente solo da pochi mesi, dopo aver provocato un incidente stradale vicino alla residenza reale di campagna di Sandringham.

Il compleanno di Filippo ricorre giusto due giorni dopo il Trooping The Colour, ovvero festeggiamento istituzionale di sua moglie Elisabetta. La coppia reale, sposata dal 1947, ha avuto 4 figli, Carlo, Anna, Andrea ed Edoardo. Nato il 10 giugno 1921, Filippo, è noto nel mondo anche per le sue gaffe e per una serie di flirt, comprovati, ma che non hanno mai messo in discussione il matrimonio con Elisabetta, anche se nel 1956 venne spedito per 4 mesi in Oceania, ufficialmente con lo scopo di seguire le Olimpiadi, in realtà per allontanarlo da amicizie che potevano diventare compromettenti e interferire con il suo ruolo di principe consorte. Una vita nell’ombra della Regina, dunque, dalla quale Filippo ha più volte cercato di evadere, né più né meno di quanto avviene in molti matrimoni, ma alla quale non si è mai potuto sottrarre, in virtù dell’interesse della famiglia reale e della tradizione britannica.