Un pezzo di cornicione si e’ staccato poco fa da un edificio in via Duomo, nel centro storico di Napoli. Il titolare di un negozio stato colpito dalle pietre ed e’ stato trasportato al CTO (Centro Traumatologico Ortopedico). Secondo i Carabinieri, intervenuti sul posto con Vigili del Fuoco e Polizia Municipale, l’ uomo non sarebbe in pericolo di vita.