Cade in scarpata a Folgaria: grave 24enne

Una 24enne è ricoverata in gravi condizioni in rianimazione all’ospedale S.Chiara di Trento: ieri è caduta lungo un sentiero nei pressi di Folgaria ed è precipitata in una scarpata per una decina di metri.

La donna è stata recuperata da soccorso alpino e vigili del fuoco e trasportata a Trento con l’elisoccorso.

La macchina dei soccorsi è scattata grazie al cane della 24enne: l’animale è sceso in paese senza la padrona, e il fidanzato, notando l’assenza della ragazza, si è preoccupato e ha lanciato l’allarme telefonando al Numero Unico per le Emergenze 112.