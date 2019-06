Caldo, a Modena 5.800 anziani a rischio: attivo il piano ad hoc

Numero verde per le urgenze, mappatura delle persone più a rischio e consigli su come affrontare il caldo estivo. A Modena dall’1 giugno è scattato il piano Estate sicura, che prevede una serie di azioni predisposte dal Comune, Ausl e associazioni di volontariato per tutelare soprattutto gli anziani che, insieme ai bambini, soffrono maggiormente le alte temperature della stagione estiva.

Sono attivi servizi di cure e pasti a domicilio sulla base di un ‘criterio del rischio’ per il quale è stata tracciata una mappa degli anziani con più di 75 anni che vivono soli o con altri anziani e non hanno figli residenti in città. Nello specifico, spiega una nota del Comune di Modena, sono oltre 5.800: 3.900 vivono soli e gli altri 1.900 con un coniuge altrettanto anziano.

Gli elenchi sono già arrivati ai medici di Medicina generale così da tenere sotto controllo i casi più a rischio. In più, ogni settimana sara’ monitorato anche l’accesso degli anziani al pronto soccorso. Fino al 15 settembre poi si puo’ ricorrere anche al numero verde dedicato (800-493797), che offre accoglienza e ascolto agli anziani in difficolta’ psicologica per via dell’isolamento, facilita l’attivazione dei servizi sociali o sanitari, fornisce informazioni su servizi e farmacie e attiva il pronto intervento.

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 (lunedì e giovedì anche 14.30-18); negli altri orari è possibile lasciare un messaggio per essere ricontattati. Inoltre, nei periodi con ondate di calore piu’ elevate l’unita’ di crisi (composta dai medici di medicina generale, la Protezione civine e il settore delle Politiche sociali del Comune) attivera’ una rete di servizi in caso di allarme, come punti climatizzati e decidera’ le azioni da intraprendere.