Caldo africano: a Milano blackout temporaneo anche in Galleria

A Milano, il caldo africano e il conseguente incremento dei consumi di elettricità dovuti ai condizionatori, hanno fatto registrare un blackout anche in Galleria Vittorio Emanuele II. Si è trattato, ha precisato Unareti, società che gestisce il servizio di distribuzione della rete elettrica a Milano, di una interruzione temporanea della fornitura di energia elettrica dovuta probabilmente al picco dei consumi. Ancora da definire la durata del blackout e quanti esercizi commerciali abbia coinvolto.

A causa delle temperature anomala in tutta la città ieri è stato raggiunto il picco dei consumi con 1614 megawatt, cioè il 40% in più di punte di consumo di energia rispetto al 27 giugno dello scorso anno.