Caldo africano: a Venezia domani un’altra giornata da bollino rosso

La Protezione civile del Comune di Venezia, sulla base dei dati rilevati dal Centro meteorologico di Teolo dell’Arpav, comunica che domani 28 giugno, visto il persistere delle condizioni climatiche e delle alte temperature, sarà raggiunto il quarto giorno consecutivo di disagio intenso e sarà ondata di calore.

Le previsioni per oggi

Oggi, giovedì 27 giugno, la situazione di disagio fisico, prevalentemente intenso, si estenderà a tutte le zone della regione, comprese quelle montane. La qualità dell’aria sarà scadente ovunque.

Il bollettino

“Venerdì caleranno un poco le temperature massime ma non le minime e neppure l’umidità. Permarrà dunque il disagio fisico che resterà intenso tranne che in Valbelluna dove sarà moderato. Qualità dell’aria scadente fino a risultare da scadente sulle zone montane e pedemontane. Buona o discreta altrove. Sabato e domenica il calo dell’umidità e in molti casi delle temperature minime favoriranno una diminuzione del disagio fisico, che non sarà più intenso“.

Piano di risposta agli effetti delle ondate di calore

In previsione dell’arrivo dell’ondata di calore che consiste nel perdurare, per almeno 3 giorni, di condizioni di elevata temperatura (intorno ai 30° C) e di elevato tasso di umidità, la Protezione civile comunale ricorda che è attivo il “Piano di risposta agli effetti sulla salute delle ondate di calore”, attuato dal Comune di Venezia, Settori Protezione civile e Servizi alla Persona e alle Famiglie, in collaborazione con Azienda Ulss 3 Serenissima.

Per maggiori informazioni vai alla pagina informativa della protezione civile comunale: https://www.comune.venezia.it/it/protezionecivile