Caldo africano in arrivo, allerta per “temperature estreme” in Emilia-Romagna: picchi “intorno a +38°C”

“Per la giornata di domani 27 giugno si prevedono temperature massime intorno ai 37°C sulle aree interne di pianura con picchi intorno ai 38°C più probabili lungo l’asta del Po“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diffuso un’allerta meteo per “temperature estreme” valida “dalle 00:00 del 27 giugno 2019 fino alle 00:00 del 28 giugno 2019”.

“Allerta gialla per temperature elevate per le province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA“.