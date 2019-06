Caldo africano, dato storico in Francia: +44,3°C a Carpentras, è record assoluto

Come previsto, a seguito dell’ondata di caldo africano che sta imperversando in Europa, è stato battuto il record assoluto in Francia: Météo–France ha riferito ad AFP che, alle ore 13:48 a Carprentas (Vaucluse) la colonnina di mercurio ha toccato i +44,3°C.

“E’ un dato di dimensioni storiche“, ha dichiarato il meteorologo Etienne Kapikian, secondo il quale il record potrebbe essere ulteriormente battuto entro la fine della giornata. Quello precedente risale al 12 agosto 2003, con +44,1°C registrati a Saint-Christol-lès-Alès.