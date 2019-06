Caldo africano in Europa: la Francia pronta a battere un nuovo record, Spagna nella morsa degli incendi

L’Europa sta affrontando il “clou” dell’ondata di caldo africano: la Francia potrebbe battere un nuovo record mentre in Catalogna un incendio divampato ieri continua ad avanzare ed è ormai fuori controllo, nonostante l’intervento di centinaia di pompieri, soldati e numerosi aerei.

In Francia le temperature oggi potrebbero superare i +45°C oltre il record di 44,1°C raggiunto nell’agosto 2003 nel sud del Paese. Secondo il presidente Macron, eventi simili diventeranno più frequenti a causa dei cambiamenti climatici e sarà necessario “modificare abitudini, il nostro modo di lavorare“.

A Torre del Espanol, in Catalogna, gli incendi continuano a divampare: il rogo potrebbe essere scaturito dall’autocombustione di letame in una fattoria di pollame, secondo quanto riferito da un agente della forestale. “La situazione è critica; non abbiamo mai visto un incendio simile in questa regione in 20 anni“, ha spiegato il responsabile dei vigili del fuoco, Antonio Ramos.