Caldo africano in Europa: temperature record per giugno e incendi fuori controllo

Come annunciato, l’Europa subisce gli effetti di un’ondata di caldo africano molto intensa: secondo la Bbc, l’afa che sta colpendo gran parte del vecchio continente si intensificherà ulteriormente in Francia, Spagna e Svizzera, dove si attendono temperature superiori a +40°C nel corso della giornata di oggi.

Ieri in Germania, Polonia e Repubblica Ceca si sono registrate le temperature più alte di giugno.

In Spagna, 11 province ad Est e al centro fanno registrare temperature superiori ai +40°C: in alcune zone del Nordest domani la colonnina di mercurio potrebbe raggiungere i +45°C. Un incendio è fuori controllo in una zona rurale nel nordest: le fiamme sono divampate ieri pomeriggio vicino al villaggio di Torre del Espanol, in Catalogna. Stamattina erano già distrutti oltre 4mila ettari di vegetazione, secondo il ministro regionale dell’Interno, Miquel Buch. Le fiamme sono alimentate da forti venti e temperature in aumento nella valle dell’Ebro.

La colonnina di mercurio dovrebbe salire fino a +40°C anche in Italia, in particolare al centro/nord.

Tutta la Francia è in allarme arancione, il secondo livello più alto: Parigi sono stati allestiti fontane e irrigatori collegati agli idranti. Alcune scuole hanno posticipato gli esami, centinaia sono chiuse.

Ieri in Germania, in Brandeburgo si sono registrati +38.6° C, un nuovo record tedesco per giugno.

In alcune zone dell’Austria ieri si sono rilevate le temperature più alte di sempre a livello locale. Caldo intenso anche in Svizzera: Ginevra, Berna e Zurigo potrebbero raggiungere temperature record di +39°C o +40°C nelle prossime ore.