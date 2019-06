Caldo africano in arrivo sull’Europa: uomo nudo si chiude nel frigo di un supermercato per trovare refrigerio

L’eccezionale ondata di caldo che sta colpendo l’Europa sta interessando anche la Germania, dove per i prossimi giorni sono attesi picchi di 40 gradi. E come al solito il caldo si porta dietro, proverbialmente, una scia di ‘follie’ ad opera di gente bizzarra. E’ il caso di un uomo che si è chiuso completamente nudo in un frigo del reparto surgelati di un supermercato nel Nord Reno-Westfalia. Il 32enne, probabilmente per trovare refrigerio dall’afa, è stato avvistato dai clienti del negozio, rimasti letteralmente a bocca aperta dopo averlo visto ‘come mamma l’ha fatto’, tra filetti di pesce e vaschette di gelato.

I commessi del punto vendita hanno avvisato la polizia: all’arrivo degli agenti, l’uomo si è tranquillamente rimesso i pantaloni, ha preso una lattina di birra dal frigorifero e ha tentato di fuggire a bordo di un monopattino, correndo tra le corsie del supermercato. Acciuffato dagli agenti, è stato sottoposto al test del palloncino ed è stato messo in stato di fermo con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico.