Caldo africano in Francia: disposta la chiusura di decine di scuole

In Francia è stata disposta la chiusura di decine di scuole a causa dell’ondata di caldo che assedia il Paese e gran parte dell’Europa, con le temperature che domani dovrebbero superare i +40°C in diverse regioni. Poiché provvisti di adeguati impianti di condizionamento, circa una cinquantina di istituti nel dipartimento di Essonne, appena a sud di Parigi, sono stati chiusi. Domani chiuse anche le scuole nella Valle della Marna e a Senna e Marna, regioni vicine alla Capitale.

Per quanto riguarda in invece altre zone dell’Europa, in alcune parti nel nordest della Spagna la colonnina di mercurio dovrebbe raggiungere +45°C venerdì. Non si dovrebbero superare i +40°C in Germania.