Caldo africano, record di +31°C al Brennero e in Alto Adige scatta l’allerta: domani possibili +41°C

In Alto Adige, come su tutto il Nord Italia, scatta l’allerta mentre ci avviciniamo al picco di questa ondata di caldo africano previsto proprio per domani, quando tra Bolzano e la Bassa Atesina il termometro potrebbe schizzare a +41°C, valore mai registrato dal 1956, ovvero l’anno dell’inizio delle misurazioni meteorologiche. Se Merano ha già toccato i +40°C, lo storico valico del Brennero ha registrato +31°C, valore mai raggiunto prima ai suoi 1.372 metri. A Bolzano sono stati superati i +36°C ma l’alto livello di umidità ne ha fatti percepire circa +40°C. A San Valentino alla Muta, a 1500 metri, nel pomeriggio si sono registrati +30,3°C.

A causa delle elevate temperature, i ghiacciai stanno subendo un precoce e duraturo scioglimento. La stazione meteo posta ai 3.399 metri dell’anticima di Cima Libera ha rilevato +12°C, a Brunico +35,5°C, a Dobbiaco (1.200m) +33°C, in Val Ridanna +32°C e a Plan in Passiria +28,8°C. I lidi di montagna sono i posti più ambiti per cercare un po’ di refrigerio nel bel mezzo di questa ondata di caldo che potrà battere numerosi record nel Nord Italia.

Record assoluti di caldo nelle stazioni meteo ufficiali della rete ENAV-Aeronautica Militare al Nord Italia