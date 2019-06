Ondata di caldo africano, frantumati tantissimi record al Nord: temperature mai viste, tutti i DATI

La giornata di Giovedì 27 Giugno 2019 verrà ricordata a lungo per la storia meteorologica dell’Italia: rimarrà per sempre una di quelle date cerchiate di rosso nel calendario degli annali climatologici del nostro Paese. Come le Previsioni Meteo avevano ampiamente preannunciato, sono stati battuti numerosi record di caldo a testimonianza che s’è trattato di un’ondata di calore senza precedenti nella storia degli ultimi secoli dell’Italia settentrionale. L’ondata di caldo si concluderà nelle prossime ore e ha raggiunto ormai nel pomeriggio di Giovedì le temperature più elevate. Adesso attenzione ai forti temporali che seguiranno. Ma intanto è doveroso riportare tutti i dati più significativi.

Ben tre stazioni meteorologiche della rete ufficiale di Enav e Aeronautica Militare (circuito WMO) hanno battuto il loro record di caldo assoluto: si tratta di Aosta, Bolzano e Mondovì, tutte località situate lungo l’arco Alpino, all’estremo Nord del Paese, nell’area più colpita dal caldo africano di queste ore. I dati:

In tutti e tre i casi si tratta di record clamorosi: Aosta ha frantumato il suo precedente, che era comunque molto recente, di oltre 3°C, ed è la prima volta che in Valle d’Aosta si supera la soglia dei +40°C. E’ inoltre la prima volta in assoluto che in Italia ci siano località che hanno il loro record di caldo assoluto nel mese di Giugno: tutti i precedenti erano di Luglio o Agosto. Un dato molto particolare che deve farci riflettere sul fatto che non solo faccia più caldo come intensità, ma che si sta anche allargando la finestra temporale di quello che è il periodo più caldo dell’estate, ormai non più relegato a luglio e alla prima metà di agosto.

Oltre ai tre record assoluti di Aosta, Bolzano e Mondovì, sono tantissimi (ben 8!) i record mensili frantumati nelle scorse ore, alcuni antichissimi come quello di Bologna che resisteva da 84 anni o quello di Latina che resisteva da 37 anni! Sono quindi località in cui ha fatto più caldo nella storia a Luglio o Agosto, ma mai a Giugno si erano raggiunte le temperature delle scorse ore. Ecco i dati: