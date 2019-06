Caldo e animali: cane lasciato chiuso in auto sotto al sole, portabagagli trasformato in “cuccia” dal proprietario

In queste giornate di caldo estremo, le auto lasciate al sole possono diventare una trappola mortale per chiunque vi rimanga dentro, sia umani che animali. E da Udine arriva un nuovo caso di maltrattamento dei nostri amici a quattro zampe. Un cane è stato lasciato chiuso in un Suv con targa inglese per ore sotto il sole cocente. Alcuni passanti si sono accorti del Dogo argentino che respirava a fatica all’interno del veicolo che aveva tutti i finestrini chiusi e hanno avvisato la Polizia, che al suo arrivo ha trovato l’animale ansimante, disteso tra il vano anteriore e quello posteriore dell’auto, in evidente stato di sofferenza. Un agente ha rotto il finestrino, ha recuperato e portato l’animale all’ombra, dove ha ricevuto acqua, è stato bagnato e ha iniziato a riprendersi. Poi sul posto è giunto un veterinario che lo ha preso in cura.

Poco dopo è arrivato anche il proprietario dell’auto, un cittadino romeno residente in Inghilterra, che aveva addirittura adibito il portabagagli a cuccia improvvisata, con coperte, cuscini, crocchette ma niente acqua. Per lui è scattata la denuncia per maltrattamento di animali, mentre il veicolo e il cane sono stati sequestrati.