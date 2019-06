Caldo, sos per gli anziani: ecco il decalogo e tutti i consigli utili per gli over 60, “non sottovalutate i rischi”

“Non sottovalutate i rischi del caldo, sentite il medico se qualcosa non va, modificate le terapie solo ed esclusivamente su sua indicazione se lo ritiene necessario senza mai fare di testa vostra e tenete sotto controllo tutti quei segnali che possono essere la spia di un eventuale colpo di calore”. Questi i suggerimenti di Senior Italia FederAnziani di fronte all’ondata di calore che investe diverse città italiane. “Ricordate – si legge in una nota – che anche in questi momenti potenzialmente rischiosi per la salute c’è chi può aiutarvi in caso di difficoltà, come la Croce Rossa con il suo numero verde gratuito sempre attivo (800 06 55 01) o i vari numeri verdi attivati dalle diverse amministrazioni locali. E poi l’appello per la sorveglianza di comunità, rivolta a tutti, specialmente nelle grandi città colpite dal caldo: in questi giorni se conoscete un’anziana o un anziano soli dedicate pochi minuti della vostra giornata a sapere se stanno bene. Se sono vostri vicini suonate il campanello, offritevi di fare la spesa per loro, oppure fate una telefonata per sapere se va tutto bene. Un semplice gesto di cortesia in un momento come questo può essere prezioso per salvare una vita”.

Ecco il decalogo di Senior Italia FederAnziani per far fronte all’emergenza caldo: