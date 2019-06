Caldo estremo in Germania: polizia ferma motociclista nudo in scooter

A poche decine di km da Berlino la Polizia del Brandeburgo ha fermato un motociclista che andava sul suo scooter completamente nudo, indossando però il casco regolamentare.

“Ma fa caldo…“: con queste parole, l’uomo, esasperato dall’ondata di caldo estremo che sta interessando la Germania e gran parte dell’Europa, si è scusato con gli agenti. Dopo il controllo dei documenti, il motociclista è ripartito: “Guidare nudi non è proibito” ha spiegato a Bild un portavoce della Polizia.

Le alte temperature affliggono da giorni la capitale tedesca, abituata al freddo rigido ma non al clima mediterraneo. In città oggi si dovrebbero registrare ben +39°C.