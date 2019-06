Caldo, malore per 2 escursionisti sui Monti Lepini: salvati dai carabinieri

Partiti ieri pomeriggio per un’escursione in solitaria sui Monti Lepini, nei pressi di Colleferro, a causa del forte caldo hanno perso l’orientamento e non sono riusciti a tornare alla loro auto. Due uomini romani, di 59 e 52 anni, sono stati rintracciati, dopo 6 ore di ricerche, dai carabinieri della Compagnia di Colleferro unitamente al personale della protezione civile di Carpineto Romano e a tre squadre del Soccorso Alpino di Roma, Frosinone e Collepardo.

Gli escursionisti erano partiti dalla piana della Faggetta, e dopo essere giunti sul Monte Semprevisa, presi dal caldo e dai crampi, hanno perso l’orientamento e contattato un parente richiedendo aiuto. Sono scattate immediatamente le ricerche e i due sono stati rintracciati in tarda serata sui Monti Lepini. Sono stati trasportati alla stazione dei carabinieri e, in nottata, accompagnati alla loro auto sani e salvi.