Caldo: oggi il record storico assoluto di consumo di energia elettrica a Milano

Nella giornata di oggi “è stato raggiunto un carico massimo sulla rete elettrica di 1.635 Megawatt, record assoluto che supera la punta più alta mai registrata in città di 1.625 MW del luglio del 2015″. Lo fa sapere Unareti, spiegando che l’ondata di caldo anomalo registrata in questi giorni a Milano ha portato ad un’impennata dei consumi di energia in città, tanto che oggi è stato registrato il livello più alto di sempre.

Già ieri, quando si è toccato il picco di +38°C a Milano, alle 17.22 è stato raggiunto un carico massimo sulla rete elettrica di 1.615 Megawatt, livello “mai raggiunto in giugno in passato” e che già aveva sfiorato la punta più alta mai registrata in città, 1.625 MW nel luglio del 2015, che è stata superata oggi, secondo giorno di caldo africano in città. L’incremento dei consumi elettrici rispetto allo stesso periodo dello scorso anno è del 40%. Unareti “si scusa per i disagi” che si sono verificti in questi giorni. “Con il perdurare di simili temperature e il record di consumo di energia si sono verificate interruzioni che riguardano normalmente porzioni circoscritte di rete, salvo casi eccezionali limitate al tempo necessario per modificare l’assetto della rete e isolare le parti dell’impianto su cui è necessario intervenire”.

Per risolvere i problemi, spiega, “ha messo in campo circa il doppio delle squadre di pronto intervento, rispetto alle regolari condizioni di servizio”. E “sono state istituite squadre che possono eseguire interventi indistintamente sia sulle reti elettriche che gas”. UNARETI ricorda gli accorgimenti per evitare le interruzioni di servizio e attenuare il carico sulla rete elettrica cittadina: “Utilizzare, per quanto possibile, gli elettrodomestici più energivori (lavatrici, lavastoviglie) con programmi a basse temperature e basso consumo, ma soprattutto prediligere l’utilizzo durante le ore notturne quando è minore la richiesta di elettricità. È opportuno impostare gli impianti di climatizzazione a temperature non inferiori ai 25 gradi, con il sistema di deumidificazione attivato”. Nell’ultimo triennio, UNARETI “ha raddoppiato gli investimenti nella rete elettrica di distribuzione: sono stati sostituiti l’80% dei giunti previsti dal piano di sostituzione straordinario e realizzate le due nuove cabine primarie Rogoredo e Benedetto Marcello”. In programma anche altri investimenti, ” con l’obiettivo di avere un impianto di distribuzione cittadino in grado di fronteggiare la crescita dei consumi dovuta alle condizioni meteo”.