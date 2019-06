Caldo senza precedenti in Corsica: Ajaccio arriva a +40,1°C, batte il record storico di Giugno e sfiora quello assoluto

Caldo record ieri, Venerdì 14 Giugno 2019, ad Ajaccio. Nella città natale di Napoleone, capoluogo della Corsica, la temperatura massima ha raggiunto i +40,1°C: non era mai arrivata così in alto nel mese di Giugno. Questa temperatura ha anche sfiorato il record storico assoluto della serie meteorologica di Ajaccio, che inizia nel 1949, ben 70 anni fa. La temperatura più alta mai registrata, infatti, è stata di +40,3°C il 26 luglio 1983, seguita da +40,2°C il 23 luglio 2009. Al terzo posto assoluto il dato di ieri, per un soffio. Eppure fino a qualche settimana fa, in pieno Maggio, la Corsica era colpita da eccezionali nevicate fino a bassa quota…