Caldo senza precedenti sull’Italia: “è allarme, siamo in piena emergenza climatica e c’è ancora chi non lo capisce”

“L’ondata di caldo improvviso che stiamo vivendo in questi giorni mette in evidenza quanto sosteniamo ormai da anni: l’Italia e’ il Paese che più degli altri paga il prezzo di politiche scellerate sulle questioni ambientali“. E’ quanto sostengono, in una nota, Elena Grandi co-portavoce dei verdi e Angelo Bonelli, coordinatore dell’esecutivo dei Verdi, esponenti di Europa Verde, che ribadiscono la necessita’ di dichiarare l’emergenza climatica. “Dopo il maltempo degli ultimi mesi – proseguono gli ambientalisti – in diverse regioni l’Arpa sta ora lanciando l’allarme per elevato disagio fisiologico da caldo. Allo stesso modo, numerosi medici raccomandano di non lasciare le proprie abitazioni per evitare malori dovuti alle condizioni meteo estreme, unite all’inquinamento atmosferico. E’ chiaro che l’aumento delle temperature non e’ un miraggio degli ambientalisti: lo certifica anche l’Ispra nel suo rapporto sugli indicatori del Clima in Italia, segnalando il 2018 come l’anno piu’ caldo dall’inizio delle osservazioni (1961), con un’anomalia di temperatura media di +1.71°C. Il 5 giugno scorso, il Senato ha perso la grande occasione di dichiarare l’emergenza climatica, alla quale sarebbe seguito un impegno maggiore per raggiungere gli obiettivi piu’ ambiziosi nell’attuazione dell’Accordo di Parigi sul clima: la drastica riduzione delle emissioni, l’avvento di una reale economia circolare e della piena transizione energetica“.