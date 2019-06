Caldo sinonimo di zanzare: i sintomi che potrebbero indicare un’allergia alle loro punture e utili precauzioni per difendersi

Un piccolo punto rosso accompagnato da un prurito sono i sintomi che la maggior parte delle persone sperimenta dopo la puntura di una zanzara. Alcune persone addirittura notano a malapena una reazione. Per alcune persone, invece, le punture di zanzara possono aggravarsi da un semplice fastidio ad una grave reazione allergica, nota come sindrome di Skeeter. Le persone più a rischio per una grave reazione includono coloro con immunodeficienza, bambini e persone che visitano aree con zanzare autoctone a cui non sono state esposte in precedenza, secondo i ricercatore dell’University of Manitoba, in Canada.

“Quando pungono, non solo bucano la pelle, ma iniettano la loro saliva”, ha spiegato ad AccuWeather la Dott.ssa Karen McKenzie, direttrice di entomologia di DynaTrap, un’azienda che produce dispositivi repellenti per insetti e altri insetti volanti senza sostanze chimiche. La saliva aiuta a lubrificare lo stiletto della zanzara in modo che sia più facile bucare la pelle, ha continuato McKenzie. La saliva poi trasporta proteine nel corpo. La sindrome di Skeeter è il risultato della reazione allergica a tali proteine, secondo la Mayo Clinic.

“Se le persone sono allergiche o sensibili, hanno una grande reazione, il corpo inizia ad inviare istamina e a rigonfiarsi in quell’area”, ha aggiunto McKenzie. Quando si sviluppano grandi lividi e tanto prurito, è probabile che la persona sia allergica alle punture di zanzara, ha affermato. Non c’è un semplice esame del sangue in grado di svelare il problema, ma le allergie alle zanzare sono diagnosticate comprendendo se le grandi aree di gonfiore rosse, irritate e pruriginose si siano verificate dopo la puntura di una zanzara.

Le reazioni più forti della sindrome di Skeeter sono più comuni nei bambini più piccoli, secondo Jorge Parada, professore di medicina della Loyola University Chicago e consulente medico della National Pest Management Association. Parada ha aggiunto che le reazioni gravi alle punture normalmente non mettono in pericolo la vita. Tuttavia, alcune persone possono sperimentare una condizione rara e potenzialmente letale, chiamata anafilassi, che innesca respiro affannoso e rigonfiamento della gola, ha spiegato McKenzie. “Se iniziate ad avere prurito a gola e occhi, se avete qualsiasi problema a respirare o se avete una reazione immediata come un enorme rigonfiamento sull’area della puntura con qualsiasi altro di questi fattori, andate al pronto soccorso, poiché può peggiorare velocemente”, avvisa l’esperta.

Precauzioni contro le punture delle zanzare

Se punti, l’applicazione di lozioni di calamina e altre creme di idrocortisone generiche possono ridurre il prurito e il gonfiore, aggiunge Parada. Anche gli antistaminici orali possono aiutare coloro che sperimentano reazioni più forti alle punture. McKenzie consiglia alle persone che sono consapevoli di soffrire di questa allergia di portare del cortisone con loro. Gli esperti raccomandano anche di applicare repellenti approvati. Indossare guanti e pantaloni lunghi e colori accesi è consigliato quando ci si trova all’aperto in aree molto popolate dalle zanzare. Anche controllare la casa affinché non ci sia acqua stagnante può contribuire ad evitare che le zanzare rimangano nei giardini. Parada consiglia anche l’acquisto di indumenti pretrattati con repellenti, resistenti fino a circa 30 lavaggi.

Con il caldo estivo tornano le zanzare: come difendersi?