Al Sud esplode il super caldo: +38°C in Sicilia e Sardegna, spiagge prese d’assalto. Sbalzi di 24°C sull’Appennino

Come ampiamente previsto da giorni, il super caldo è arrivato all’improvviso in queste ore al Sud Italia. Oggi pomeriggio le temperature hanno raggiunto picchi di fuoco soprattutto in Sardegna e Sicilia, ma non solo. Vediamo i dati delle temperature massime giornaliere: +38°C a Partinico e Carbonia, +37°C a Caltagirone e Pantelleria, +36°C a Trapani e Rende, +35°C a Foggia, Cosenza, Iglesias e Castrignano de’ Greci, +34°C a Caserta, Guidonia, Oristano, Benevento, Cerignola e Acquaviva delle Fonti, +33°C a Sassari, Brindisi, Modica, Noto, Vibo Valentia e Putignano, +32°C a Napoli, Lecce, Sorrento, Alghero e Lamezia Terme, +31°C a Roma, Palermo, Catania, L’Aquila, Salerno, Avellino, Tivoli e Torre del Greco. Sono temperature molto elevate in località in cui fino a tre giorni fa c’erano quasi venti gradi in meno. Sull’Appennino centrale si registrano clamorose escursioni termiche giornaliere: ai 570 metri di Poggio Picenze, nel cuore della conca aquilana, la temperatura massima ha raggiunto +33,2°C dopo una minima di +8,8°C, per uno sbalzo termico di oltre 24°C in poche ore.

L’arrivo improvviso di un caldo così intenso e così tanto atteso, ha portato molta gente a riversarsi nelle spiagge. Letteralmente prese d’assalto le più note località balneari, dove in molti hanno addirittura azzardato i primi bagni. Dopotutto con temperature così elevate, una soluzione per stemperare la calura diventa necessaria. Davvero incredibile, se pensiamo che fino a tre giorni fa in molti dormivano ancora sotto il piumone e la sera uscivano con sciarpa e piumini. E attenzione al weekend: le temperature aumenteranno ulteriormente fino a superare i +40°C su gran parte del Sud.