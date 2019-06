Caldo: treni locali in tilt in Lombardia, traffico ferroviario nel caos con ritardi e soppressioni

Le linee ferroviarie della rete regionale della Lombardia su cui viaggiano i treni piu’ vecchi stanno registrano ritardi e cancellazioni. E i pendolari protestano. In particolare, sono saltate molte corse di Trenord fra quelle che collegano Milano a Brescia, Lecco e Chiasso. La causa sono le temperature attorno ai 40 gradi, che rendono i treni piu’ vetusti non adatti al trasporto di passeggeri e personale e provocano guasti. I pendolari scrivono sui social network postando foto dei treni soppressi: un viaggiatore che doveva tornare a Desenzano da Milano ha mandato l’elenco dei treni soppressi, evidenziando che a partire dalle 14, tutti i treni regionali da Milano a Brescia sono stati cancellati. Ieri, ha denunciato il passeggero, i pochi treni che viaggiavano erano in ritardo di ore, e al loro interno le temperature erano insopportabili.