Caldo tropicale sull’Italia, temperature incredibili: aria asfissiante, neanche all’Equatore… [DATI]

E’ un’altra giornata caldissima sull’Italia, soprattutto (ma non solo) al Centro/Sud. Impressionanti le temperature minime (!!!) della scorsa notte e di stamattina, non soltanto sulle coste (fino a +28°C in Calabria e Sicilia), ma anche nelle zone interne (spiccano i +26°C di Enna a 930 metri sul livello del mare e i +23°C di Campobasso, a 700 metri sul livello del mare, in entrambi i casi circa 15°C sopra le medie del periodo!!!), come se fossimo all’equatore.

Ecco le località più calde nelle temperature minime notturne (!!!) di oggi: +28°C a Brancaleone e Ustica, +27°C a Reggio Calabria e Bagheria, +26°C a Catania, Pantelleria, Enna, Caltabellotta, Staiti e Platì, +25°C a Napoli, Ragusa, Caserta, Pozzuoli, Crotone, Civitavecchia, Tropea e Fiumedinisi, +24°C a Palermo, Messina, Termoli, Tempio Pausania, Ponza, Gela, Licata, Torre del Greco, Catanzaro e Soverato, +23°C a Bari, Taranto, Salerno, Lecce, Trapani, Campobasso, Vibo Valentia, Barcellona Pozzo di Gotto, Positano, Gallipoli e Vieste, +22°C a Trieste, Genova, Marsala e Pomigliano d’Arco, Barletta e Brindisi, +21°C a Roma, Foggia, Sassari, Olbia, Cosenza, Agrigento e Mondragone.

Fa molto caldo in tutto il Paese in quest’inizio Giugno terribile: l’estate è arrivata all’improvviso con questa grande ondata di calore che proseguirà almeno per tutta questa settimana, con picchi ancor più elevati nei prossimi giorni. Anche le temperature massime stanno lievitando verso valori sempre più elevati: abbiamo +38°C a Caltagirone e Lentini, +37°C a Guidonia, Siracusa, Gela, Modica e Augusta, +36°C a Catania, Caserta, Cosenza, Noto e Marina di Ginosa, +35°C a Roma, Palermo, Foggia, Tivoli, Catanzaro, Benevento, Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Battipaglia, Pontecorvo, Isola del Liri e Barcellona Pozzo di Gotto, +34°C a Latina, Frosinone, Avellino, Mondragone, Sciacca e Marsala, +33°C a Napoli, Reggio Calabria, Grosseto e Torre del Greco.

L’aria è asfissiante: sono temperature tipicamente tropicali. E nei prossimi giorni farà ancora più caldo: tra Giovedì, Venerdì e Sabato la colonnina di mercurio si impennerà ad oltre +40°C su gran parte del Paese, dall’Appennino tosco/emiliano in giù. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

