Caldo, Uecoop: in campo 4mila squadre anti-zanzare

“In Italia oltre 4mila squadre per la disinfestazione in campo contro l’assedio di zanzare, cimici, e scarafaggi“: è quanto emerge da una analisi di Uecoop, l’Unione europea delle cooperative, su dati della Camera di commercio di Milano Lodi e Monza in relazione agli effetti del caldo afoso che favorisce la proliferazione dei fastidiosi insetti. “Le bolle di calore e umidità sono l’ambiente ideale – spiega Uecoop – soprattutto in presenza di spazi verdi e ristagni di acqua con il problema che ormai riguarda tutti, dalle campagne alle città, con sciami di insetti attivi a ogni ora del giorno e della notte. Le zanzare in genere volano la sera, ma quelle tigre non si fermano mai dall’alba al crepuscolo, e il loro fastidioso ronzio in volo è causato da seicento battiti di ali al secondo. Le zanzare sono insetti che proliferano con l’arrivo della bella stagione. Il maschio vive tra i 7 e i 15 giorni, mentre la femmina raggiunge anche i cinque mesi. La disinfestazione – conclude Uecoop – viene ormai considerato uno dei servizi di base per la qualità della vita nei centri urbani e richiede interventi programmati sempre più estesi.“