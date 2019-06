Una leggera attenuazione del caldo si è registrata oggi in Valle d’Aosta. Nella regione le temperature si sono tenute al di sopra dei 30 gradi (31,7 ad Aosta) e lo zero termico è a 4.800 metri. Per domani, però, secondo le previsioni dell’Ufficio meteo regionale, è atteso un lieve aumento delle massime (zero termico potrebbe salire a quota 4.900 metri), ma anche un indebolimento dell’anticiclone che dovrebbe portare le prime piogge rinfrescanti. Da domani sera sono previsti anche temporali.