Cambiamenti climatici: la Groenlandia ha appena perso 2 miliardi di tonnellate di ghiaccio, evento molto insolito

La crisi climatica sta riscaldando rapidamente l’Artico e gli effetti si stanno facendo sentire dalla Groenlandia all’Alaska. Oltre il 40% della Groenlandia ha sperimentato una pesante fusione dei ghiacci il 13 giugno, con una perdita totale di ghiaccio stimata in oltre 2 miliardi di tonnellate. Nonostante sia una grande isola piena di ghiaccio, è altamente insolito che una quantità così alta di ghiaccio vada persa a metà giugno. La “stagione di fusione” per la Groenlandia va da giugno ad agosto, con la maggior parte dello scioglimento che si verifica nel mese di luglio.

L’improvvisa impennata nella fusione dei ghiacci “è insolita, ma non senza precedenti”, secondo Thomas Mote, scienziato ricercatore dell’University of Georgia che studia il clima della Groenlandia. “È paragonabile ad alcuni picchi che abbiamo visto nel giugno del 2012”, ha dichiarato alla CNN, riferendosi all’anno record per quanto riguarda la fusione, che ha visto quasi tutta la calotta polare interessata dal fenomeno per la prima volta nella storia registrata.

Tutto questo scioglimento così precoce potrebbe essere un cattivo segno, che indica che il 2019 potrebbe stabilire ancora nuovi record per la quantità di perdita di ghiaccio della Groenlandia. Mote ha spiegato come il ghiaccio e la neve che si sciolgono presto all’inizio della stagione rendano più facile ulteriori scioglimenti nel corso dell’estate. La neve bianca e il ghiaccio, che è luminoso e riflette i raggi del sole nello spazio, riduce la quantità di calore che viene assorbita e aiuta a mantenere la calotta polare fredda (processo noto come albedo). “Questi eventi di fusione determinano un cambiamento nell’albedo superficiale”, secondo Mote, che permetterà l’assorbimento nel ghiaccio di maggior calore del sole, facendolo sciogliere.

Previsioni per una stagione record

Secondo Mote, “tutti i segni indicano una grande stagione di fusione” e non è l’unico scienziato a pensarla così. Jason Box, climatologo del Geological Survey of Denmark and Greenland, ha previsto alla fine di maggio che il “2019 sarà un grande anno di fusione per la Groenlandia”. Box ha precisato che quest’anno ha avuto giorni di fusione del ghiaccio molto precoci nel mese di aprile e che la stagione si stava “verificando circa 3 settimane prima della media e prima dell’anno record del 2012”. Oltre ad un inizio precoce della stagione, la copertura nevosa è già più bassa della media nella Groenlandia occidentale e la combinazione di tutti questi fattori “significa che è probabile che il 2019 sia un anno di grandissima fusione e che ha il potenziale di superare l’anno record del 2012”.

Cosa sta causando questa fusione improvvisa?

Un persistente modello meteorologico ha gettato le basi per l’attuale impennata dello scioglimento, secondo Mote. “Abbiamo avuto una dorsale ancorata sulla Groenlandia orientale per gran parte della primavera, che ha portato una certa attività di fusione ad aprile e quel modello ha persistito”, ha spiegato. Questa dorsale porta su aria calda e umida dall’Atlantico centrale su parti della Groenlandia, il che porta temperature più calde sopra il ghiaccio. L’alta pressione impedisce anche le precipitazioni, determinando cieli limpidi e soleggiati. Nelle ultime settimane, questa dorsale è diventata persino più forte quando è giunto un altro fronte di alta pressione dagli Stati Uniti orientali.

I periodi di fusione come quello in corso non sono inediti, con Mote che fa notare 2012, 2007 e 2010 come anni di grandi fusioni. Ma l’esperto ha sottolineato che fino a poco tempo fa, non avevano precedenti: “Abbiamo visto una sequenza di queste stagioni di grandi fusioni a partire dal 2007 e non abbiamo visto niente di simile prima degli anni ‘90”. Se queste stagioni di fusione estreme diventeranno la nuova norma, potrebbero avere importanti ripercussioni in tutto il mondo, soprattutto per quanto riguarda l’aumento del livello del mare. “La Groenlandia è stata un crescente fattore contribuente all’aumento globale del livello del mare negli ultimi due decenni e la fusione superficiale è una grande parte di questo”, ha aggiunto Note.

Alaska

In Alaska, la crisi climatica quest’anno ha portato la primavera più calda mai registrata per lo stato. La città di Akiak potrebbe trasformarsi in un’isola a causa dell’erosione aggravata per il disgelo del permafrost. La scienziata Susan Natali, del Woods Hole Research Center, ha dichiarato a The Guardian che quello che sta succedendo ad Akiak è un indicatore del pericolo che rappresenta la crisi climatica per l’Alaska, “dove i cambiamenti stanno accelerando”. “Le persone che avranno bisogno di una risistemazione cresceranno, i costi aumenteranno e saranno influenzate la vita delle persone e le pratiche culturali”, ha avvisato.