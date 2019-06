Cambiamenti climatici: lo scioglimento dei ghiacci in Himalaya è raddoppiato dal 2000

Secondo una ricerca basata su 40 anni di osservazioni satellitari, pubblicato su “Science Advances” e coordinato da Joshua Maurer, della Columbia University di New York, dal 2000 a oggi lo scioglimento dei ghiacciai dell’Himalaya è raddoppiato, a causa del riscaldamento globale. I ghiacciai himalayani perderebbero circa 8 miliardi di tonnellate di acqua l’anno.

L’Himalaya, ricoperto da 600 miliardi di tonnellate di ghiaccio, di recente ha fatto temere dati negativi, ma finora le osservazioni erano frammentate e/o circoscritte a singoli ghiacciai o a determinate regioni: la nuova analisi ha studiato dati relativi a tutta la regione, rilevati in 40 anni di osservazioni satellitari in India, Cina, Nepal e Bhutan. Sono stati esaminati circa 650 ghiacciai che si estendono per 2mila km da ovest a est.

Analizzando lo spessore dei ghiacciai, si è scoperto che dal 1975 al 2000 hanno perso una media di circa 25 cm di ghiaccio ogni anno, poi, dal 2000 a oggi, la perdita ha accelerato fino a circa mezzo metro l’anno.