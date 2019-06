Camera, settimana in commissioni riunite: audizione del commissario Ue per il Clima

Nel corso della settimana le Commissioni Ambiente, Attività produttive e Politiche dell’Unione europea di Camera e Senato svolgeranno l’audizione del Commissario europeo per l’azione per il clima e l’energia, Miguel Arias Cañete. Le Commissioni riunite III Affari esteri e IV Difesa, in sede di esame di deliberazioni del Governo ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 21 luglio 2016, n. 145, proseguiranno l’esame congiunto della Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni internazionali per l’anno 2019, adottata il 23 aprile 2019 (Doc. XXV, n. 2) e della Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita al periodo 1° ottobre-31 dicembre 2018, anche al fine della relativa proroga per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2019, deliberata dal Consiglio dei ministri il 23 aprile 2019 (Doc. XXVI, n. 2) (Rel. per la III Commissione: Formentini, Lega; Rel. per la IV Commissione: Iovino, M5S).

Le Commissioni riunite V Bilancio e VI Finanze proseguiranno l’esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 34/2019, recante Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (C. 1807, Governo – Rel. per la V Commissione: Raduzzi, M5S; Rel. per la VI Commissione: Centemero, Lega).

Le Commissioni riunite II Giustizia e XII Affari sociali proseguiranno l’esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 2 d’iniziativa popolare e C. 1586 Cecconi, e C. 1655 Rostan in materia di rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell’eutanasia (Rel. per la II Commissione: Turri, Lega – Rel. per la XII Commissione: Trizzino, M5S), nell’ambito del quale svolgeranno le audizioni informali di Michele Ainis, professore di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università degli studi Roma Tre, Vladimiro Zagrebelsky, direttore del Laboratorio dei diritti fondamentali di Torino, Alfredo Mantovano, consigliere della Corte suprema di Cassazione e vicepresidente del Centro studi Livatino, Amedeo Santosuosso, professore di diritto, scienza e nuove tecnologie presso l’Università degli studi di Pavia, Antonio Paddeu, primario ospedaliero, responsabile del Centro provinciale per la gestione multidisciplinare dei pazienti con Sclerosi Laterale Amiotrofica, Stella Nogherot, consulente familiare presso i consultori delle province di Milano e di Como per assistenza ai malati, nonché dell’Istituto superiore di sanità.

Le Commissioni riunite VII Cultura e X Attività produttive proseguiranno la discussione congiunta delle risoluzioni nn. 7-00135 Lattanzio, 7-00140 Sasso, 7-00176 Rossi e 7-00191 Marin: Sulla promozione di misure in favore di Taranto, anche in connessione con la candidatura della città a sede dei Giochi del Mediterraneo 2025, nonché la discussione congiunta delle risoluzioni nn. 7-00154 Piastra e 7-00188 Moretto: Sulla promozione della ricerca nel settore dell’aerospazio.Le Commissioni riunite III Affari esteri e VIII Ambiente, in sede referente, proseguiranno l’esame del disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell’energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell’energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno (C. 1476 Governo – Rel. per la III Commissione: Romaniello, M5S; Rel. per la VIII Commissione: Terzoni, M5S).Le Commissioni riunite III Affari esteri e XIII Agricoltura, svolgeranno l’audizione del Direttore della Direzione generale delle politiche internazionali e dell’Unione europea nell’ambito del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dottor Felice Assenza, in merito al negoziato che si sta svolgendo in sede europea per il rinnovo degli organi di governo del Consiglio oleicolo internazionale (COI).