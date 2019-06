Camilleri ricoverato: l’ultimo bollettino medico, condizioni “stazionarie ma critiche”

“Le condizioni dello scrittore Andrea Camilleri sono stazionarie ma permangono critiche. Il paziente è sempre ricoverato presso il Centro di rianimazione con supporto respiratorio meccanico e farmacologico al circolo, sedazione farmacologica di protezione, e monitorizzazione dei parametri emodinamici“: lo ha reso noto pochi minuti fa Roberto Ricci, direttore del reparto di cardiologia dell’ospedale Santo Spirito, dove lo scrittore è ricoverato da ieri dopo un arresto cardio-circolatorio.

La prognosi resta riservata.

“Il paziente ha avuto un brusco abbassamento pressorio che ha portato all’arresto cardio-circolatorio“, ha precisato Ricci. “I parametri sono in costante rilevazione e sono condizionati dai supporti meccanici e farmacologici che stiamo istituendo, e che consentono situazioni cliniche stazionarie. I pazienti in assistenza ventilatoria meccanica non sono coscienti“.