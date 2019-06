Cane trascinato da un’auto in corsa: “Il Governo deve inasprire con urgenza le pene”

“Un cane è stato trascinato da un’auto in corsa sulla ex statale 16 in zona via Barletta, nei pressi di Boccadoro. Non si conoscono le condizioni del povero fido, ma il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, ha promesso che denuncerà il proprietario dell’auto”, così in una nota Rinaldo Sidoli, presidente di Alleanza Popolare Ecologista (Ape). “La violenza sugli animali – spiega – è indice di pericolosità sociale. Il Governo deve inasprire con urgenza le pene attualmente previste dalla legge contro gli autori di maltrattamenti e uccisioni. Siamo stanchi di dover denunciare simili nefandezze, gli animali hanno dei dei diritti che vanno rispettati. Occorrono pene più severe, per garantire giustizia ai nostri amici a quattro zampe in quanto essere senzienti. Ci auguriamo che il Parlamento tenga fede alle promesse e dia slancio all’azione di tutti coloro che chiedono più tutela per gli animali. L’Esecutivo voti compatto il DDL S. 1078 a firma del senatore Gianluca Perilli (M5S), calendarizzata l’8 maggio 2019 e assegnata alla 2ª Commissione permanente (Giustizia), che finalmente introduce modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali”. Conclude Sidoli: “E’ finito il tempo delle chiacchiere, si ascolti la crescente sensibilità al rispetto della vita traducendo le promesse in fatti”.