Cani abbandonati sui balconi al caldo: l’appello di AIDAA ai sindaci

“In Italia abbiamo 700mila cani che vivono in maniera quasi perenne sui balconi, spesso stretti e con l’arrivo dell’estate si moltiplicano le segnalazioni di cani lasciati sotto al sole, sui balconi, anche a 40°C e senza alcun riparo se non a volte delle tende che anziché produrre ombra aumentano notevolmente la calura percepita. Secondo le previsioni meteo nei prossimi giorni in alcune zone del nostro Paese le temperature arriveranno a superare i 40°C, ricordiamo che lo scorso anno sono stati 1200 i cani morti per il caldo“: l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente – AIDAA per bocca del suo presidente Lorenzo Croce rinnova “un pressante ed urgente invito ai sindaci affinché emettano in questi giorni le ordinanze che vietino la detenzione dei cani sui balconi o comunque in recinti posti sotto il sole almeno nelle ore di maggior caldo durante la giornata e che questo divieto sia sanzionato con multe salate“. AIDAA invita anche tutti i cittadini “a scrivere ai propri sindaci chiedendo l’emissione di queste ordinanze e i consiglieri comunali e di municipio a farsi interpreti del problema proponendo alle amministrazioni locali ordini del giorni che impegnino sindaci e giunta nell’emissione in tempi rapidi queste ordinanze.”