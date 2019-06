Carri armati americani invadono per sbaglio i campi della Romania a causa del meteo avverso: ettari di coltivazioni distrutti [VIDEO]

Gli agricoltori di una città della Romania hanno ricevuto una indesiderata sorpresa quando sono stati improvvisamente “invasi” da soldati americani, mentre veicoli blindati da combattimento attraversavano i loro campi, distruggendo ettari di colture. I carri armati americani, infatti, hanno attraversato accidentalmente un’area agricola rumena della città di Fetesti, nel distretto sudorientale di Ialomita, come mostrano le immagini dei video in fondo all’articolo. L’area interessata non rientrava nell’itinerario di viaggio concordato con le autorità locali e gli agenti economici che possiedono l’area.

Le truppe americane, in addestramento durante il Multinational Exercise Saber Guardian 2019, sono dunque entrate in un “campo di battaglia” sbagliato, a causa delle sfavorevoli condizioni meteo. I media locali hanno intervistato i testimoni, che si sono impauriti non poco: “Stavamo raccogliendo l’orzo nei campi, quando dai campi di grano e girasole vicini sono arrivati il rombo e i segni di fumo. Pensavamo fosse un incendio e siamo accorsi subito, ma abbiamo trovato i veicoli militari che attraversavano i nostri campi. Non sapevo fosse un’esercitazione della NATO, la gente era nel panico. Siamo entrati nell’area tra i carri armati, ma loro non ci hanno notato”, ha dichiarato il proprietario terriero Liviu Mereuta, citato dai media locali.

L’arrivo della polizia rumena ha fatto luce sulla situazione. Sembra che gli americani abbiano confuso le coordinate, finendo nei campi degli agricoltori mentre andavano verso Bordusani, circa 10km a nord. L’esercito americano ha dichiarato che la sua unità ha attraversato un terreno agricolo a causa delle “avverse condizioni meteo”, secondo i media locali. Una dichiarazione dell’industria bellica rumena indica che l’errata “invasione” ha distrutto ettari di colture. Le autorità locali hanno già dato avvio ai processi per chiedere un risarcimento.

Questo errore ha fatto arrivare le forze americane in ritardo all’esercitazione di guerra che quest’anno ha coinvolto quasi 8.000 soldati di 6 Paesi, nello specifico Albania, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Romania, Ungheria e Stati Uniti. L’esercitazione, avvenuta nel territorio di Bulgaria, Romania e Ungheria, ha lo scopo di rafforzare l’integrazione militare multinazionale tra gli alleati NATO nell’Europa orientale.