Casa Bianca: muore la quercia simbolo d’amicizia tra Francia e Stati Uniti

Il presidente francese Emmanuel Macron ha minimizzato la notizia della morte dell'”albero dell’amicizia” annunciando che ne invierà un’altra a Donald Trump, la quercia era stata piantata davanti alla Casa Bianca durante la sua visita nell’aprile del 2018.

“Ne manderemo un altro, non è una tragedia – ha detto Macron all’emittente svizzera RTS – non trovate simboli dove non ce ne sono, il simbolo era il fatto di piantarlo insieme“.

Una fonte francese, nei giorni scorsi, aveva detto a Le Monde che la quercia che doveva “simboleggiare la tenacia dell’amicizia” tra Francia e Stati Uniti è morta durante la quarantena seguita alla sua piantagione mediatica. “E’ una metafora di una relazione che non è più quella che era, soprattutto a livello personale“, aveva commentato Le Monde.