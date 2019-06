Centenario del Terremoto del Mugello: una giornata celebrativa “per non dimenticare”

In occasione della ricorrenza del centenario del terremoto del Mugello, il 29 giugno, la Citta’ Metropolitana di Firenze, l’Unione dei Comuni del Mugello ed il Comune di Borgo San Lorenzo hanno organizzato una giornata di memoria presso Villa Pecori Giraldi (dalle 10 alle 19) a Borgo San Lorenzo e a Vicchio presso la Pieve di San Cassiano in Padule nella frazione di Caselle (dalle 16:30). Parteciperanno tutte le componenti del sistema di Protezione civile. Paolo Omoboni, sindaco di Borgo San Lorenzo, portera’ il saluto in qualita’ di presidente dell’Unione dei Comuni del Mugello. Saranno alle 17:06 i rintocchi delle campane a Vicchio e la sirena dei vigili del fuoco a Borgo San Lorenzo a ricordare l’ora esatta in cui si verifico’ il disastroso sisma di 100 anni fa. L’inizio e’ fissato alle 10 con i saluti istituzionali, mentre alle 10:30 si inaugurera’ la mostra ‘Mugello 1919: cento anni fa un terremoto… Memoria e scienza’ e si aprira’ il campus di Protezione civile con attivita’ informative e divulgative e simulazioni di interventi di emergenza. Previsti anche un’edizione speciale della campagna ‘Io non rischio’ e un punto informativo ‘Irisk?’, oltre all’esposizione di mezzi storici e Pompieroli e la riproduzione della sala di sorveglianza sismica dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Anche a Vicchio, nella frazione delle Caselle, si ricordera’ il 29 giugno con una manifestazione celebrativa organizzata dalla parrocchia di San Cassiano in Padule con la collaborazione dell’Ufficio associato di Protezione civile e il patrocinio del Comune. Ad aprirla sara’ l’inaugurazione della mostra fotografica ‘Il terremoto del 1919 nel Mugello. La memoria e il presente’. Alle 17:06 le campane suoneranno a ricordare il tragico evento. Dopo la messa in programma la presentazione del libro di Adriano Gasparrini ‘Quanto la terra tremo’. Il terremoto del 1919 in Mugello’.