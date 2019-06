Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici: webinar sulla ricerca per le previsioni del clima per operazioni e servizi

Le previsioni del clima sono una fonte dell’informazione climatica per scale temporali che vanno da 3 settimane a 10 anni nel futuro e saranno l’argomento di un interessante webinar del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (cmcc), dell’European Climate Prediction system (EUCP) e di Climate Europe.

I modelli globali inizializzati con le migliori condizioni iniziali sono il principale strumento utilizzato per generare informazioni climatiche per queste scale temporali. Tuttavia, il processo che prende una previsione del clima globale e la converte in un’informazione orientata all’azione include molte fasi che partono dalla comprensione dei processi climatici rilevanti, dalla valutazione del sistema di previsione, dall’unione di fonti aggiuntive (sia simulazioni da altri sistemi di previsioni globale che previsioni e osservazioni empiriche) e dal ridimensionamento dell’informazione quando richiesto, tra le altre cose. Oltre a questo, solo un appropriato processo di coinvolgimento degli utenti garantisce che l’informazione possa essere esposta in una forma adatta ad essere impiegata nei veri processi decisionali.

Tutti questi aspetti saranno trattati nel webinar, che si terrà mercoledì 19 giugno dalle 12:30 alle 13:30 (ora italiana) e che sarà presentato da Francisco Doblas-Reyes, professore ricercatore dell’ICREA e direttore del Dipartimento di Scienze della Terra del Barcelona Supercomputing Center, e che avrà come moderatore Jaroslav Mysiak (cmcc), direttore delle Divisione delle strategie di valutazione del rischio e di adattamento (RAAS). Il webinar si concentrerà su come la ricerca attuale possa e debba essere trasferita agli ambienti operativi e dei servizi e su come la ricerca sulle previsioni del clima possa allo stesso tempo beneficiare di una stretta interazione con le operazioni e i servizi stessi.