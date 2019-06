Caldo, eccezionali immagini dai 2.000 metri dell’Abruzzo: centinaia di cervi corrono per cercare l’acqua, e quando la trovano… [VIDEO]

Il caldo di questi giorni sta condizionando la vita degli italiani: non solo le persone, ma anche gli animali patiscono temperature così elevate. Ieri abbiamo già raccontato cos’è successo in Lombardia, dove un intero allevamento di tacchini è rimasto sterminato a causa del troppo caldo. Oggi raccogliamo una testimonianza meno drammatica e molto più piacevole dal Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, sull’Appennino centrale, dove le temperature hanno raggiunto valori elevatissimi tra Giovedì 27 e Venerdì 28 Giugno, quando L’Aquila è arrivata a +35°C e Castel San Vincenzo, a 730 metri di altitudine, ha raggiunto i +32°C per due giorni consecutivi.

Pietro Santucci, esperta guida che conosce come le sue tasche la montagna appenninica, ha testimoniato con un bellissimo video gli effetti del gran caldo sui cervi. Le immagini, girate a 2.000 metri di altitudine, documentano come centinaia di cervi sentano il bisogno di rinfrescarsi dal caldo.