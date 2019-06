Il ciclone Vayu si intensifica: atteso in India, landfall nel Gujarat

Il ciclone Vayu ha acquisito potenza e dovrebbe raggiungere nelle prossime ore l’India, con landfall previsto nel Gujarat: lo ha reso noto il dipartimento meteorologico indiano, secondo cui il ciclone raggiungerà l’area colpendo la costa con raffiche di vento fino ai 165 km/h.

Vayu dovrebbe generare precipitazioni diffuse nei distretti della costa e precipitazioni intense in luoghi isolati del Paese. Il dipartimento meteorologico indiano ha diffuso un’allerta meteo in riferimento a piogge torrenziali e venti forti soprattutto nelle giornate di domani e venerdì nelle aree costiere di Saurashtra e Kutch.

I pescatori sono stati invitati a non avventurarsi in mare vicino alla costa del Gujarat da domani al 16 di giugno.

E’ prevista l’evacuazione di almeno 280 milioni di persone nella parte meridionale della costa: lo ha riferito il primo segretario del Gujarat durante un incontro con il Comitato Nazionale per la Gestione delle Crisi.

Scuole, università e centri di cura rimarranno chiusi nelle giornate di oggi e domani.