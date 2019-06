Il ciclone Vayu minaccia l’India: attese forti piogge

Una tempesta si è formata sul Mar Arabico vicino alle isole Laccadive, in India: secondo il Dipartimento meteorologico indiano dovrebbe diventare un ciclone entro domani dirigendosi a nord-nordest verso lo Stato del Gujarat e portando intense precipitazioni su tutta la costa occidentale del Paese.

Il ciclone Vayu dovrebbe raggiungere la sua massima intensità giovedì con raffiche di vento fino a 135 km/h. Il Dipartimento meteorologico ha emesso un’allerta meteo codice arancione: non sono attesi gravi danni sulla terra ferma, ma è stato chiesto ai pescatori di non avventurarsi in mare fino al 13 giugno.