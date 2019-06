Il ciclone Vayu si sposta verso ovest, non è più un pericolo per l’India

In considerazione dello spostamento verso ovest, il ciclone Vayu non è più un pericolo per l’India: lo ha reso noto il capo del governo dello Stato indiano del Gujarat Vijay Rupani. “Il Gujarat è completamente al sicuro. Non c’è più pericolo perché il ciclone Vayu si è mosso verso occidente nel Mar Arabico“, ha spiegato il leader dell’esecutivo.

Le autorità hanno che autorizzato il rientro degli evacuati, 250mila persone allontanate per motivi di sicurezza.

Secondo l’ultimo bollettino pubblicato dal Centro Meteorologico di Ahmedabad il ciclone “si sta muovendo lentamente lontano dalla costa” e al momento si trova sul Mar Arabico, a circa 150 chilometri dal Porbandar.