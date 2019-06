Cile, tutto pronto per l’eclissi solare del 2 luglio 2019: l’osservatorio di La Silla apre al pubblico [GALLERY]

Tutto pronto in Cile per l’eclissi solare del 2 luglio 2019: l’osservatorio di La Silla si prepara ad aprire al pubblico. Nelle immagini è possibile osservare la veduta aerea dello stabilimento La Silla di European Southern Observatory (ESO) a La Higuera, nella regione di Coquimbo, a circa 600 km a nord di Santiago, nelle profondità del deserto arido di Atacama in Cile, il 6 giugno 2019. La Silla si aspetta 1200 appassionati di astronomia, autorità governative ed esperti per assistere all’eclissi solare del 2 luglio.