Clima & Ambiente: la Finlandia sarà carbon neutral entro il 2035

La Finlandia, che si appresta ad assumere la presidenza di turno dell’UE da luglio 2019, ha reso noto che sarà carbon neutral entro il 2035.

Il nuovo governo a guida socialdemocratica ha intenzione di inserire la strategia per il clima in un pacchetto che prevede l’aumento per la spesa nel welfare.

Nel Paese, dall’1 maggio 2029, la produzione da carbone sarà totalmente eliminata, contribuendo alla quota zero di emissioni.