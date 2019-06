Clima, appello alla sostenibilità dalla Casellati: “Le istituzioni hanno una sola via percorribile”

“Le istituzioni di tutto il mondo hanno una sola via percorribile: ispirare le politiche pubbliche ad una totale sostenibilità. Il tema è semplice: dobbiamo fare in modo che le future generazioni possano ricevere le stesse opportunità e le stesse risorse di quante ne abbiamo a disposizione oggi“.

A dichiararlo è il presidente del Senato Elisabetta Casellati durante la Giornata Mondiale dell’Ambiente che si celebra oggi per volontà delle Nazioni Unite. “Per questo sono convinta che i tanti giovani che sono scesi in piazza in tutto il mondo per difendere il pianeta, il loro futuro e quello di tutti noi, costituiscano una grande speranza e una bellissima realtà – osserva – L’ultimo allarme dell’ONU sullo stato dell’ambiente è molto chiaro: l’inquinamento atmosferico è la principale causa di malattie e provoca tra i 6 e i 7 milioni di morti premature all’anno, con perdite economiche stimate in 5 mila milioni di dollari” conclude.