Clima, il Dalai Lama a Greta: “Molto incoraggiante vedere come hai ispirato altri giovani”

E’ “molto incoraggiante vedere come hai ispirato altri giovani ad unirsi a te per far sentire la propria voce“, ha scritto il Dalai Lama in una lettera alla giovane attivista svedese Greta Thunberg. “Noi umani siamo l’unica specie con il potere di distruggere la Terra come la conosciamo. E tuttavia, se abbiamo la capacità di distruggere la Terra abbiamo anche la capacità di proteggerla“, spiega il leader spirituale tibetano nel testo pubblicato anche sul suo sito.

“Sono in viaggio e ancora non ho visto la lettera, ma naturalmente è fantastico e lo apprezzo moltissimo“, ha commentato Greta al quotidiano svedese, Dagens Nyheter.

Dopo quest’anno scolastico, la 16enne intende dedicarsi a tempo pieno alla sua campagna contro i cambiamenti climatici.