“Vogliamo impegnarci a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e in nome della Germania sosterrò espressamente questo obiettivo“. Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel parlando della prossima strategia Ue sul clima in discussione tra i leader europei al vertice a Bruxelles. “In particolare, spero che gli ambiziosi piani per la protezione del clima diventino realta‘”, ha aggiunto.