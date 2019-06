Clima, Guterres (ONU): gli eventi meteo estremi “minacciano la pace nel mondo”

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha chiesto una riflessione, da qui alla prossima Giornata internazionale per la pace nel mondo (21 settembre), su una minaccia alla sicurezza e alla stabilità mondiale: il cambiamento climatico.

Le catastrofi e gli eventi meteo estremi, ha spiegato Guterres, sono sempre più frequenti e violenti e i problemi che derivano dall’esaurimento delle risorse rischiano di degenerare in conflitti climatici. A causa delle conseguenze, milioni di persone abbandonano le coste e l’entroterra, divenute inabitabili, alla ricerca di un luogo sicuro e di una vita migliore.

“E’ necessario costruire un mondo in cui si possa vivere in armonia con gli altri e con l’ambiente – ha dichiarato Guterres – E’ la lotta della nostra generazione ed è una corsa contro il tempo. Possiamo vincere e dobbiamo vincere“.