Clima, il Nobel per l’economia Nordhaus: accordi come quello di Parigi “non hanno funzionato e non funzioneranno”

I protocolli volontari firmati sul clima come quelli di Kyoto, Copenhagen e Parigi, “non hanno funzionato e non funzioneranno, perché sono imperfetti“. A dirlo, al lancio della sede di Milano dell’Europen Institute on Economics and the Environment (EIEE), il premio Nobel per l’economia 2018, William Nordhaus.

Secondo il professore di Yale, infatti, “ci sono istituzioni internazionali volontarie, ma il messaggio che voglio portare è che non funzioneranno“; ce ne sono invece altre “che sono funzionali: io le chiamo ‘club‘ e quella di maggior successo di tutte è l’Unione Europea“. Per dimostrare il suo assunto Nordhaus ha mostrato come, dagli anni 60 a oggi, mentre le emissioni di Co2 sono sempre cresciute in valore assoluto, il trend di decarbonizzazione in relazione al prodotto interno lordo a livello mondiale “è stato costante, poco sotto il 2% l’anno“.