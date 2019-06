Clima, Rossi: “Non sarà una mobilitazione di breve periodo”

Per l’ambiente e i cambiamenti climatici “è interessantissimo guardare e capire come le nuove generazioni sentano minacciate le condizioni di esistenza della loro vita e si stiano mobilitando. Non sarà una mobilitazione di breve periodo questa, e questo è positivo. A noi spetta giorno per giorno fare il nostro dovere. Sarà sempre poco, e sempre troppo in ritardo, ma qualcosa veramente si sta muovendo e questo mi fa ben sperare”.

Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, in riferimento alla mobilitazione e alle battaglie di Greta Thunberg. Il governatore toscano è intervenuto a Firenze a margine della firma di un protocollo di intesa per rendere gli stabilimenti balneari ‘plastic free’.

“Siamo tutti diventati un po’ ‘gretini’, e questo va bene – ha aggiunto Rossi – abbiamo bisogno di un pizzico di follia e anche di slancio adolescenziale che ha questa ragazza per pensare di cambiare il mondo, perché di questo si tratta, e quindi noi siamo più responsabili rispetto a questa situazione e dobbiamo fare cose concrete” come l’impegno “insieme ai titolari e ai lavoratori degli stabilimenti balneari a non consentire in spiaggia l’uso dei prodotti di plastica monouso, quelli che si prendono e si gettano”.