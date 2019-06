Coldiretti: sabato la giornata nazionale del pesce italiano

La giornata nazionale del pesce italiano per far conoscere caratteristiche, qualità ed aiutare a fare scelte di acquisto consapevoli è promossa da Impresapesca Coldiretti dalle ore 9:30 sabato 15 giugno 2019 nei mercati di Campagna Amica a partire dalla Capitale al Circo Massimo in via San Teodoro 74 in tutta Italia, nelle città, nei porti, sulle barche e negli allevamenti ittici.

Se a Roma protagonista è il pesce povero dalla rete ai fornelli a Genova i pescatori sbarcheranno sulla Darsena per offrire pesce a miglio zero mentre a Milano consigli per seguire la stagionalità e a Brindisi in azione il tutor del mare ma sarà possibile anche visitare la sera tra Lodi e Milano un parco ittico by night per conoscere il mondo sommerso e molte altre iniziative ancora lungo la Penisola (il programma su www.campagnamica.it).

Un’occasione unica per imparare a riconoscere dal vivo il pesce fresco nazionale e difendersi dall’inganno del falso Made in Italy con l’aiuto dei pescatori che scenderanno a terra per offrire il proprio prodotto a chilometri zero con gli Agrichef e i FisherChef di Campagna Amica che faranno conoscere le antiche ricette della tradizione marinara nazionale.

L’Italia può contare su 9136 chilometri di costa dove operano circa 12mila imbarcazioni in forte riduzione rispetto al passato anche per la concorrenza del pesce importato che garantisce livelli di sicurezza nettamente inferiore a quello nazionale, come dimostra lo studio “SOS pesce italiano” realizzato a Impresapesca della Coldiretti con i dati sui consumi che sarà presentato nell’ambito del progetto un mare di salute.